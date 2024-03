“Non aspetteremo De Laurentiis per garantire gli Europei a Napoli”

Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici del Comune di Napoli, ha partecipato a Forza Napoli Sempre su Radio Marte dove ha parlato della situazione stadio.

“Non si farà nulla di ciò che leggo, al momento: non c’è nulla di nuovo, siamo ancora in attesa di leggere il famoso progetto di De Laurentiis. Ho letto anche le dichiarazioni del progettista, lo stesso che ebbe una bellissima idea in passato, ma senza tutte le necessarie garanzie. Ai tifosi dico: state tranquilli, non stiamo certo aspettando De Laurentiis per garantire gli Europei del 2032 a Napoli. Vediamo cosa ci presenterà il club azzurro, altrimenti i lavori di ristrutturazione li farà il Comune con i fondi nazionali. Non c’è mai stato un solo centesimo speso nell’impianto dalla società partenopea, in questi anni.

Si vuole spostare la pista d’atletica?