Manfredi: “Stadio a BagnoIi? Operazione complessa, i tempi delle bonifiche sono lunghi…”

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, ha parlato a margine della presentazione della rassegna "Marzo Donna" anche della questione stadio.

Ci sono vincoli generali che andrebbero modificati. E’ un’operazione complessa, ma non ne ho parlato personalmente con De Laurentiis. La proprietà del suolo, poi, è di Invitalia, non del comune. Tempi? Per la zona del parco dello sport, i tempi della sola bonifica sono dai tre ai cinque anni. I tempi sono comunque stabiliti col Governo. In questo range temporale i lavori vanno consegnati, perché il Ministero dell’Ambiente prevede una consegna tra aprile e marzo. Lo ripeto: servono fino a cinque anni, per bonificare il parco urbano.

Da dove è uscita questa idea di De Laurentiis? Non lo so, è una valutazione che non compete a me. Abbiamo fatto una cabina di regia a Bagnoli, ma la Regione o altri non erano presenti. Lo stadio Maradona? La priorità è un intervento al Maradona. Esiste una norma, la legge sugli stadi, che dà un percorso definito sul piano procedurale per quanto riguarda gli accordi con i club. La via maestra è la ristrutturazione del Maradona, e ribadisco che esiste la massima disponibilità del Comune e del Governo: se c’è un progetto che soddisfa i requisiti della norma, noi diamo massima disponibilità.