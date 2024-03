Il Torino vuole provarci. Juric: “Il Napoli ha tanti fuoriclasse, dobbiamo fare qualcosa di speciale”

Il Napoli affronterà stasera al Maradona il Torino di Juric (che non sarà presente per squalifica), per la ventottesima giornata di campionato di Serie A. I granata vogliono provarci, per provare a portare a casa i tre punti, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. “Un’altra chance per l’Europa. Se la gioca il Torino che vuole ritrovare il sorriso in casa dei campioni d’Italia dopo che il ciclo terribile con Lazio, Roma e Fiorentina ha prodotto soltanto un punto e tanti rimpianti. «Il Napoli ha tanti fuoriclasse, dobbiamo fare qualcosa di speciale» riflette Juric. Il problema resta il gol: a parte Zapata, 8 finora, c’è una difficoltà a incidere, tanto che i granata hanno realizzato soltanto 25 reti in 27 giornate (4° peggior attacco del campionato). «Sono contento per le tredici gare finite senza subire ma in attacco ci manca qualcosa e siamo penalizzati. Il fatto di non segnare ci sta massacrando. Abbiamo bisogno di un colpo ad effetto per riaccendere la corsa verso l’Europa». Il Toro dovrà cercare questo guizzo senza Juric in panchina: l’allenatore infatti è stato squalificato per due giornate per il bruttissimo gesto nei confronti del collega viola, Vincenzo Italiano, sabato scorso nel concitato finale di gara contro la Fiorentina: «Italiano e il direttore Pradé hanno capito che le mie reazioni sono di foga e non di cattiveria. Devo imparare tanto, soprattutto a gestire questi momenti per evitare di superare il limite come l’altra sera. La squalifica? Mi sembra generosa…». Il Toro è in emergenza a centrocampo, dove mancheranno gli infortunati Ilic e Tameze e lo squalificato Ricci; scelte obbligate, quindi, con il tandem Linetty-Gineitis. Possibili novità anche in attacco accanto a Zapata: Okereke e Pellegri si contendono il posto di Sanabria”.

Factory della Comunicazione