“Il presidente deve capire chi sarà l’allenatore dell’anno prossimo”

Stasera alle ore 20:45 al Maradona, andrà in scena la sfida tra il Napoli di Calzona e il Torino di Juric. Luca Marchetti, giornalista Sky, ha partecipato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre per parlare del momento degli azzurri e della partita di stasera.

“Che il Napoli possa essere interessato a Buongiorno è legittimo. Traoré è ancora in una fase di valutazione per meritare il riscatto fino a fine stagione. Perché il riscatto è alto e perché per meritarti il Napoli devi fare di più perché c’è bisogno di alzare il livello di competizione della squadra. Non so se il Chelsea abbia realmente abbandonato l’idea di prendere Osimhen e non so se ci sarà solo il PSG a voler prendere il nigeriano. Certo al Napoli conviene che ci siano più società in modo da creare l’effetto asta.

La partita col Torino di stasera nasconde qualche insidia come l’intensità che mettono sempre i granata in tutte le partite, gli uno contro uno, perché il Torino è una squadra che aggredisce a tutto campo e il Napoli deve dimostrare di aver immagazzinato una sorta di solidità difensiva. Non bisogna concedere troppo al Torino perché non sempre trovi l’attaccante che sbaglia. Prevedere se l’anno prossimo il Napoli andrà incontro ad una rivoluzione o ad un semplice aggiustamento dipenderà da diversi fattori.

Se il presidente è convinto che Calzona sia l’allenatore della prossima stagione deve cominciare a programmare con lui. Se, invece, ha trovato già il prossimo allenatore cominci a lavorare da adesso con lui”.