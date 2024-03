In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Ezio Rossi, ex Torino ed ex allenatore di Giovanni Di Lorenzo: “Ritrovo un Napoli diverso ora con Calzona, è tornata una squadra simile a quella dello scorso anno. Dopo mesi dove la strada si era persa, ora il gruppo sembra tornato sui binari giusti. Il Napoli sta mettendo a posto tutti i giusti tasselli, Calzona è in una botte di ferro con il recupero di Osimhen e con la qualità dei suoi campioni. Il nigeriano fa quasi la differenza da solo ed è quello che è mancato a Mazzarri. Ora serve ritrovare un po’ di equilibrio in difesa ed il lavoro è completo. Il Torino? E’ una squadra rompiscatole, soprattutto contro le grandi. Gioca uomo contro uomo, non ti fa stare sereno in campo. E’ una brutta bestia da affrontare, quando fa la partita sugli avversari il Toro è una squadra di primo livello. Sta pagando un campionato dove ha steccato contro le piccole, ma sono un’ottima squadra. Per il Napoli non sarà facile. Critiche a Di Lorenzo? Conosco bene Giovanni, l’ho allenato per tanto tempo. Dispiace leggere certe cose… Quando si parla di lui, mi si apre il cuore. Lui e Messias sono due medaglie che mi porto al petto, perché ho avuto l’onore di allenarli in Serie C. Di Lorenzo ha un atteggiamento impeccabile, non ha fatto solo lo scorso anno ad alti livelli. Un’annata può starci che va meno bene, ma tutto il Napoli è calato. E criticare solo Di Lorenzo è da persone che capiscono poco di calcio, evidentemente l’invidia è una brutta bestia…”.

