Ciccio Graziani: “In Napoli-Torino potrà succedere di tutto. Gli azzurri sono tornati a giocare a certi livelli”

Ciccio Graziani, ex attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “In Napoli-Torino potrà succedere di tutto. Gli azzurri sono tornati a giocare a certi livelli e può continuare a fare buoni risultati. La rincorsa iniziata contro la Juventus ora va alimentata nelle prossime partite, tra campionato e coppa. Il calendario del Napoli è importante e se mantiene questa competitività, allora è tutto in discussione. Altrimenti si andrebbe a coronare una stagione fallimentare. Fino a Calzona, non c’è stata una cosa fatta giusta in casa Napoli! Il mercato non è stato all’altezza, tranne Traoré ed Ngonge. Poi tutti gli altri, anche se non li prendevi era la stessa cosa… Ci sta non ripetersi dopo uno Scudetto, ma quantomeno bisognava competere fino alla fine. Il crollo è stato abissale e dispiace per i tifosi. Osimhen? È uno dei più determinanti in Europa, ma nel Napoli. Se lo porti al PSG o al City, non so se sarà poi così… Di certo con gli azzurri è un calciatore imprescindibile. Con tutto il rispetto di Simeone e Raspadori, il Napoli non può guardare al futuro senza che Osimhen giochi ai propri livelli. Lui è un campionissimo, tutti gli altri son buon giocatori. Se vale 130 milioni? Quest’anno no, però nel complesso sì. In Premier League qualcuno se lo potrà permettere, quindi il Napoli ha tra le mani una vera gemma. Chi andrà in Champions? E’ durissima, la classifica cambia come cambia il tempo… Se il Napoli vince contro il Torino si riqualifica nella corsa al quarto posto. E poi c’è Fiorentina-Roma in questo turno, che varrà quasi doppio per la Champions. Ora le partite diventano pesantissime”.

Factory della Comunicazione