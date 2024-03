Cds Campania – ” I P’TE, TU P’ME “. Alla 100esima presenza Victor vuole andare a prendere Gasperini

In prima pagina sull’edizione Campania del CorrSport

C ento di questi Osi. Che poi, se oggi le cose dovessero andare in un certo modo, potrebbe anche trasformarsi in 100 di questi giorni. Con calma: nel momento in cui comincerà la partita contro il Torino, Victor Osimhen taglierà il traguardo della centesima presenza in Serie A con il Napoli. Auguri, complimenti. Ma c’è di più. Senza avere la pretesa di andare a disturbare il sonno degli dei del centravanti, in ballo ci sarebbe anche l’ingresso in un altro club molto esclusivo: Osimhen, in 99 partite di campionato, ha realizzato 61 gol, e meglio di lui da quando ci sono i tre punti hanno fatto soltanto Cristiano Ronaldo (81 reti), Higuain (65), Shevchenko (64), Montella (64) e Trezeguet (63). Chiara l’antifona? Osi è il padrone della sua gloria. E in questo caso, un bel po’ anche di quella del Napoli: più segnerà, più aumenteranno le possibilità della squadra di centrare per la prima volta in stagione il traguardo finora maledetto delle tre vittorie consecutive.

