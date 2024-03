Posto Champions – Non è facile che succeda ma se dovesse succedere…?

Otto punti dal quarto posto, 4 dal quinto: il destino del Napoli è nelle mani altrui – del Bologna, della Roma, dell’Atalanta, di chi in Europa può aiutare ad Francesco Calzona, che ha contratto quadrimestrale e l’Europeo con la Slovacchia che l’aspetta, ha cominciato a sistemare interrogativi qua e là, incluso a casa De Laurentiis: c’è un gioco che si intravede, una libertà di pensiero riacquisita dal gruppo, una leggerezza dei calciatori che appartiene alla credibilità del proprio allenatore e un futuro che può essere interpretato. E allora, nel casting che verrà (o che è cominciato?), in questa terra di mezzo che separa il nulla attuale dal sogno da realizzare, la panchina del Napoli è di tanti ed ancora di nessuno, ma Calzona diventa (diventerebbe) un candidato, se uscendo da quel tunnel nel quale s’è intrufolato il 19 febbraio dovesse illuminare con le luci della Champions. : il destino del Napoli è nelle mani altrui – del Bologna, della Roma, dell’Atalanta, di chi in Europa può aiutare ad aggiungere uno slot in Champions – e se il 26 maggio dovesse diventare un giorno assai speciale? Il futuro è un’incognita, impossibile prevederlo, ma in due settimanee l’Europeo con la Slovacchia che l’aspetta, ha cominciato a sistemare interrogativi qua e là, incluso a casa De Laurentiis: c’è un gioco che si intravede, una libertà di pensiero riacquisita dal gruppo, una leggerezza dei calciatori che appartiene alla credibilità del proprio allenatore e un futuro che può essere interpretato. E allora, nel casting che verrà (o che è cominciato?), in questa terra di mezzo che separa il nulla attuale dal sogno da realizzare, la panchina del Napoli è di tanti ed ancora di nessuno, ma Calzona diventa (diventerebbe) un candidato, se uscendo da quel tunnel nel quale s’è intrufolato

