Luciano Moggi: “Ecco cosa sta mancando al Napoli quest’anno”

Calzona non ha sistemato il Napoli. Ha faticato a pareggiare col Cagliari, ha vinto a Reggio Emilia, ma guardate il Sassuolo in che condizioni è e poi ha vinto con la Juventus che però poteva vincere anche 4-1 col Napoli. Questo per dire che non è cambiato il Napoli, è in un sistema un pò particolare perchè vorrebbe fare, ma non riesce a fare quello che faceva l’anno scorso. Il centrocampo non fa filtro, la difesa fatica nell’uno contro uno per cui non è il Napoli dello scorso anno. Manca l’intensità a centrocampo ecco perchè la difesa fa fatica e le ripartenze dell’avversario sono deleterie per gli azzurri. C’è da sperare che le vittorie diano autostima, ma si sbaglia a pensare che il Napoli sia in ripresa solo guardando i risultati. Osimhen non è ancora in condizione, è vero che ha segnato, ma non è quello che assale la difesa avversaria. Non credo sia distratto dal mercato anche perchè più gioca bene e più guadagna. E’ vero che la media gol è in linea con quella dello scorso anno, ma il gol col Cagliari e i 2 col Sassuolo non contano, credo non abbia la preparazione adeguata, l’ho visto male. Poi lui è uno caparbio, non si dà mai per vinto e ci prova sempre e gli fa onore, ma non lo vedo ancora in condizione.