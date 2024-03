Da Osimhen a Zirkzee, la Champions passa attraverso i loro goal

Ormai ci siamo, quattro squadre in otto punti: 11 partite da giocare e 33 punti a disposizione. Ognuna con un leader, un bomber, un trascinatore che sta provando a caricarsi i compagni sulle spalle per raggiungere l’obiettivo. In corsa ci sono Bologna (a quota 51) fino ad arrivare al Napoli (43) con in mezzo la Roma di De Rossi (47) e l’Atalanta del Gasp (a quota 46).

E soprattutto ci sono loro: gli attaccanti di ognuna delle rispettive squadre che stanno contribuendo a cullare il sogno Champions a suon di gol. Come riportato da ilmattino, la copertina è per il Bologna di Joshua Zirkzee: il tulipano nero è stato fin qui il mattatore della compagine di Thiago Motta. Per lui parlano le prestazioni, i gol (già in doppia cifra con dieci sigilli) e gli assist (4) che hanno calamitato le attenzioni dei top club italiani (e non solo) sul 22enne attaccante olandese (con passaporto nigeriano).

A Napoli invece, non si può non parlare del bomber nigeriano Victor Osimhen. Victor è tornato a Napoli ed ha ripreso a scassinare le porte avversarie. Dopo la parentesi della coppa d’Africa, il bomber ha indossato la maschera e preso il pallottoliere. Per lui cinque reti nelle ultime quattro partite (tre in campionato ed una in Champions contro il Barça) da quando è tornato dalla competizione africana con la sua Nigeria.