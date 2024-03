CdS – Calzona è pronto alla quinta, e le speranze si accendono

Il Napoli affronterà domani sera al Maradona il Torino di Juric per la ventottesima giornata di campionato di Serie A. Questa sarà la quinta gara azzurra per Calzona, arrivato al Napoli dopo Garcia e Mazzarri, e le premesse positive ci sono tutte, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Appena il tempo di guardarsi dentro e fuori, di contare nomi e numeri, e poi bisognerà ragionare per due: un occhio al Toro e un altro al Barça, impegni ravvicinati tremendamente importanti per ambizioni e prospettive ma anche interessanti, se a tutto il bello che Calzona è riuscito a portare e a mettere dentro il Napoli, vogliamo aggiungere il piacere puro della soddisfazione. Per la statistica, soprattutto per l’autostima: mai, in questa stagione, la squadra è riuscita a collezionare tre vittorie consecutive. Una specie di tabù, un muro contro il quale hanno sbattuto a ripetizione prima Rudi Garcia, allenatore di 16 partite, e Walter Mazzarri, in sella per 17. Bene: Calzona è pronto alla quinta (partita) in 17 (giorni), ma l’aria già profuma di primavera. E dunque di rinascita. Un po’ il concetto che domani al Maradona, verosimilmente, dovrà accompagnare la serata napoletana di Piotr Zielinski, uomo con la valigia che però resterà aperta fino alla fine della stagione. E che l’allenatore-ct, uno che lo conosce sin dai tempi dell’Empoli, continua giustamente a considerare una risorsa. A maggior ragione se il Barça è dietro l’angolo, lui non ci sarà, Traore ne ha già messe due in fila dal primo minuto e Cajuste e fuori causa”.

Factory della Comunicazione