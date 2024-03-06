CalcioNews

UFFICIALE, Serie B – Gli arbitri della 29^ giornata

By Gabriella Calabrese
0

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 29ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 9 marzo.

 

Factory della Comunicazione

PARMA – BRESCIA     Venerdì 08/03 h. 20.30

MARINELLI

MASSARA – ARACE

IV:      COSTANZA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       MUTO

 

COSENZA – CITTADELLA       h. 14.00

BARONI

FONTANI – LUCIANI

IV:      ANCORA

VAR:     PATERNA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:      DI VUOLO (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

 

MODENA – FERALPISALO’       h. 14.00

VOLPI

DI GIOIA – POLITI

IV:       VIAPIANA

VAR:      MIELE

AVAR:       DOVERI

 

SPEZIA – SUDTIROL       h. 14.00

DI MARCO

MARGANI – TRASCIATTI

IV:     VINGO

VAR:     MAGGIONI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR:     PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

 

CATANZARO – REGGIANA      h. 16.15

BONACINA

MONDIN – NIEDDA

IV:      RENZI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     PAGANESSI

 

CREMONESE – COMO      h. 16.15

CAMPLONE

CECCON – CORTESE

IV:     LOVISON

VAR:     MARESCA

AVAR:      LONGO S.

 

PISA – TERNANA      h. 16.15

GIUA

AFFATATO – FONTEMURATO

IV:     PEZZOPANE

VAR:     DI MARTINO

AVAR:     MUTO

 

LECCO – PALERMO      Domenica 10/03 h. 16.15

PEZZUTO

TRINCHIERI – BELSANTI

IV:     CERBASI

VAR:      MARIANI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR:       MIELE (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

 

VENEZIA – BARI     Domenica 10/03 h. 16.15

PRONTERA

 YOSHIKAWA – LAUDATO

IV:       NICOLINI

VAR:      GARIGLIO

AVAR:      TREMOLADA

 

SAMPDORIA – ASCOLI      Lunedì 11/03 h. 20.30

DIONISI

DE MEO – BITONTI

IV:     CHERCHI

VAR:     NASCA

AVAR:      MAGGIONI

 

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Lavori stadio Maradona, nodi da sciogliere: si va verso la schiarita

News

Gazzetta – “Lobotbka 2, Il Ritorno”, Calzona ha ridato mente e…

Calcio

Attacco dinamite contro muro granata: la difesa di Juric è blindata

Calcio

Napoli, il quarto posto Champions è la prova del…nove!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.