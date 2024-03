Napoli, la classifica chiama, l’infermeria risponde

Il Napoli ha bisogno di punti per risalire in classifica e sperare ancora nel quarto posto Champions, ma la situazione degli stop per infortuni è quella che è. Prima di tutto si prova a recuperare Osimhen, che ieri ha svolto solo palestra, pare però solo in via precauzionale, come sottolinea Il Mattino. “Adesso i punti si giocano soprattutto in infermeria. Il Napoli prova a recuperare il grosso dei degenti, soprattutto in ottica Champions League. Ieri a Castel Volturno anche Victor Osimhen ha marcato visita, ma a quanto pare si tratta soltanto di un lavoro differenziato a scopo precauzionale. Il centravanti ha fatto un allenamento blando in palestra per evitare sovraccarichi di lavoro considerando il tour de force di squadra ed anche personale (il bomber è comunque rientrato dalla Coppa d’Africa e per lui stato stilato un protocollo specifico)”.

Factory della Comunicazione