Napoli, due azzurri verso il recupero, ma solo uno potrebbe esserci contro il Torino

Sia la classifica di Serie A che la Champions League ora richiedono massima concentrazione e l’apporto di tutti, anche di quelli che sono fermi per infortuni vari. Due su tutti Ngonge e Cajuste, come scrive oggi Il Mattino. “Amir Rrhamani stamani invece ha fatto una risonanza magnetica dopo essere uscito anzitempo con la Juventus al Maradona. L’esame diagnostico avrebbe scongiurato problemi seri – si vocifera si tratterebbe soltanto di una contrattura – e lo staff medico proverà a recuperarlo per la super sfida di Champions a Barcellona contro i blaugrana di Xavi. Il kosovaro dunque potrebbe saltare la sfida di venerdì sera con il Torino al Maradona. Copia-incolla anche per Ngonge e sopratutto per Cajuste. L’attaccante ex Verona potrebbe anche strappare una convocazione per la sfida contro i granata di Juric nell’anticipo della 28esima giornata di serie A. Cajuste, invece, farà il possibile per tornare abile e arruolabile per la gara di ritorno degli ottavi in Catalogna. Anche perché – con Zielinski fuori dalla lista Champions – come mezzo sinistro di centrocampo c’è soltanto Traorè”.

