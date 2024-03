Mondiale: dal campo al tribunale, ADL sfida la Fifa e la Juve

Tanti soldi in ballo, almeno 50 milioni che possono raddoppiare in caso di vittoria. Per il mondiale in programma nel 2025 negli U.S.A., Aurelio De Laurentiis aveva paventato un’azione contro la Juventus ed il sistema, ricevendo una puntuale risposta da parte della FIFA.

Su X, il testo: «La Juventus si qualificherà per la FIFA Club World Cup 2025 se il Napoli e la Lazio non riusciranno ad avanzare in Europa in questo mese». Precisando ulteriormente che il secondo posto, verrà assegnato solo attraverso il ranking UEFA. «Se una o entrambe le squadre dovessero avanzare, il posto rimanente a disposizione dei club italiani attraverso il percorso Champions rimarrà in sospeso e l’attenzione si rivolgerà alla fase dei quarti di finale». Rimanendo alla situazione attuale, i bianconeri hanno 47 punti e gli azzurri 42. La vecchia signora essendo stata estromessa dalle competizioni europee è ferma al palo ed è in attesa degli eventi. Il Napoli ha la possibilità di avanzare ancora considerando che per ogni vittoria in Champions League vengono assegnati due punti (uno per il pareggio) a cui si aggiunge un punto aggiuntivo per il passaggio del turno (a partire dai quarti di finale).

Il Napoli di Francesco Calzona avrebbe tutte le possibilità di poterv scavalcare la Juventus, vincendo a Barcellona martedì prossimo in terra catalana, conquistando così 3 punti (2 per la vittoria ed 1 per il passaggio del turno). Il passaggio ai quarti non sarebbe sufficiente, occorrerebbero altri due punti, quindi un’ulteriore vittoria o due pareggi, poichè in caso di arrivo a pari punti, il Napoli verrebbe premiato per i migliori risultati ottenuti durante questa stagione. Fin qui il discorso che riguarda prettamente il campo, al di fuori tiene banco l’affermazione di ADL sulla questione meramente giuridica: “Mi spiace per la Juve che è stata punita dalla Uefa ed estromessa dalle coppe. Se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andarci noi. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club”. Il club partenopeo avrebbe 18 mesi di tempo per presentare un eventuale ricorso, in caso di eliminazione dalla Champions League o per il mancato raggiungimento della soglia minima indicata.