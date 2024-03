Lucchesi: “Napoli in convalescenza, ma l’Europa è fondamentale”

FABRIZIO LUCCHESI A RADIO MARTE: “Il Napoli deve provare a qualificarsi alla prossima Champions, è difficile recuperare il gap dal Bologna. Il Napoli ha reso al di sotto delle aspettative e per recuperare dovrebbe fare una performance nelle prossime partite che è lontana da quanto fatto finora. Anche centrare l’Europa League potrebbe essere importante, date le premesse della stagione in corso: il Napoli oggi deve lavorare a testa bassa e provare a fare quanti più punti possibili. Gli azzurri devono crescere ancora in intensità e nel modo di stare in campo: il Napoli è in convalescenza, sta uscendo dall’influenza ma ancora non è guarito. Bisogna continuare su questa squadra con Calzona che ha avuto un ottimo impatto e che può riportare il Napoli ai suoi livelli, ben più alti anche di quelli mostrati contro la Juve. È necessario accelerare e fare il meglio nel minor tempo possibile: non si deve cercare di replicare il Napoli di Spalletti che è un ricordo. Oggi il Napoli deve trovare la propria identità e continuità di risultati per dare un senso a questa stagione che altrimenti sarebbe molto negativa”

