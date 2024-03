Giordano, giorn.: “Il Napoli sta recuperando dei meccanismi di gioco, che erano già noti alla squadra dallo scorso anno”

Antonio Giordano, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi fra le altre cose sul momento del Napoli. “Napoli-Juve? La Juve ha creato diverse occasioni da gol, alcune ispirate da errori del Napoli come nel caso della disattenzione di Olivera. I bianconeri hanno creato 5-6 palle gol, il Napoli ha vinto ugualmente approfittando anche dei tanti errori dei bianconeri. Episodio vergognoso ai danni del prof Ascierto? Ci vorrebbe il Daspo, si tratta di delinquenza vera e propria contro cui bisogna intervenire sempre. Il Napoli sta recuperando dei meccanismi di gioco, che erano già noti alla squadra dallo scorso anno, in cui si è vissuto un calcio irripetibile. Bisogna continuare a lavorare, così anche la qualità del palleggio migliorerà. Dire che la Juve ha creato cinque palle gol è raccontare ciò che è accaduto e non sminuire la prestazione del Napoli. Non è il caso di alimentare risentimento quando si è onesti intellettualmente. Corsa Champions? Per me è possibile centrare il quinto posto, per il quarto servirebbe quasi un miracolo, dal momento che non credo affatto ad un calo del Bologna, che gioca bene come anche l’Atalanta e la Roma. Detto ciò il Napoli ha l’organico per recuperare tutto, ad eccezione delle prime tre. Napoli-Torino? Sono fiducioso perché non ci troveremo di fronte il miglior Torino, al quale mancheranno giocatori importanti. Giocare contro squadre del genere è come andare dal dentista: dal dentista non ci si diverte mai”.

Factory della Comunicazione