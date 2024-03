Attacco dinamite contro muro granata: la difesa di Juric è blindata

Il Napoli ha ripreso a segnare, almeno così dicono le ultime due gare, dopo un periodo in cui la realizzazione era latitante in maniera evidente, ma venerdì, nella prossima sfida al Maradona, quella contro il Torino, si troverà di fronte un muro, quello granata. La difesa della squadra di Juric, infatti, è solida, granitica, il punto forte dell’ undici torinese. Su La Gazzetta dello Sport si legge: “Sarà il più grande spettacolo prima del week-end: l’attacco dinamite del Napoli contro la super difesa del Toro. Si preannuncia una sfida totale spalmata su tre duelli a tutto campo nella notte del Maradona: Djidji contro Kvaratskhelia, Rodriguez contro Politano, Buongiorno contro Osimhen. Sarà un venerdì sera da vivere tutto di un fiato. Esame duro e impegnativo per i granata, ma Juric ha nella difesa l’eccellenza. Contro la Fiorentina, è arrivata la tredicesima partita su 27 di campionato con Milinkovic imbattuto. Il muro è la più grande garanzia di Juric. I rientri dagli infortuni di Buongiorno e Rodriguez hanno immediatamente riportato la difesa granata sui suoi standard di qualità. Una difesa d’acciaio grazie anche allo straordinario impatto avuto da Masina e all’ottima tenuta del veterano Djidji. In stagione la capacità difensiva del Toro è stata da record. Solo l’Inter in campionato è riuscita a infilare un maggior numero di clean sheet, ovvero di partite concluse senza subire reti: 13 quelle del Toro, 17 i nerazzurri. Complessivamente, con 25 gol subiti in 27 giornate, i granata hanno la quarta miglior difesa in Serie A. Altro dato di spessore è relativo ai clean sheet nelle sole gare casalinghe. In Europa nessuno più del Toro: nove come Bologna, Inter e Nizza.”

Factory della Comunicazione