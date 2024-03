Su Dazn, visione free di alcuni contenuti: le modalità per utilizzarla

Un’offerta importante per tutti gli appassionati di sport, non solo di calcio. Su Dazn l’utente può godersi una selezione di contenuti live e on demand del catalogo senza un abbonamento.

COME FUNZIONA – Attraverso la nuova modalità Freemium di Dazn, l’utente avrà a disposizione un catalogo di contenuti visibili gratuitamente e senza attivare alcun abbonamento come il calcio internazionale, la Cev Champions League di Volley, gli Highlights della Serie A, il calcio femminile e i format originali di Dazn. Basta registrarsi con e-mail, nome e cognome.

COME ACCEDERE – Guardare gratuitamente i contenuti free di Dazn è semplicissimo. Per prima cosa, accedi a https://www.dazn.com/it-IT/home dal browser del tuo PC. All’interno della Home di Dazn si troverà immediatamente la selezione dei contenuti Gratuiti. Cliccando su uno qualsiasi degli eventi presenti nella sezione, si verrà indirizzati a una finestra dedicata in cui si potrà effettuare la registrazione selezionando l’opzione «registrati e guarda». Nel caso si è già in possesso di un account Dazn, basterà cliccare su «Accedi» e inserire le credenziali.

COME COMPLETARE LA REGISTRAZIONE – A questo punto non resta che completare la registrazione, in maniera totalmente gratuita. Si dovrà inserire l’indirizzo e-mail, il tuo nome e cognome e creare una password per accedere ai contenuti free. All’interno della Home si potrà navigare nella selezione dei Contenuti Gratuiti.

Fonte: ilmattino.it