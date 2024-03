Semplici: “Il lavoro di Calzona sta convincendo, non dimentichiamoci che la rosa del Napoli…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Leonardo Semplici, allenatore:

Napoli senza troppi grilli per la testa. “Il lavoro di Calzona mi sta convincendo molto, non era semplice subentrare in questo momento sulla panchina del Napoli. Sta rimettendo le cose a posto, dando linfa ai concetti che hanno portato questa squadra allo Scudetto, da Sarri a Spalletti. Ora la squadra ha ripreso fiducia e motivazioni, poi il ritorno di Osimhen è stato un altro aspetto importante. Quando si subentra gli allenatori trovano delle difficoltà che da fuori non si vedono. È stato bravo ed intelligente Calzona ha restaurare questosenza troppi grilli per la testa.

Sta facendo le cose con calma e semplicità e i risultati stanno già pagando. Il Napoli poi non dimentichiamo che ha una rosa da lotta per lo Scudetto. Il rapporto con ADL è difficile per gli allenatori? Parlo per sentito dire, quindi non avrei un’idea giusta per rispondere. Di certo De Laurentiis ha fatto le fortune del Napoli con le sue scelte, ma ha anche una personalità molto forte e presente. I presidenti oggigiorno vogliono incidere in prima persona nella scelta dei giocatori e nelle scelte stagionali, ma questo non è per forza un male.

Ci sono momenti positivi e negativi durante un campionato, sta poi alla personalità dell’allenatore porre dei paletti e far rispettare ad ognuno la propria carica. Presidenti importanti come De Laurentiis vanno gestiti anche in questo. Kvara di nuovo decisivo con Calzona? Il merito è anche del rientro di Osimhen, che aiuta e determina anche nel rapporto con gli altri compagni. Ha doti innate, dà valore alle giocate di Kvara e di quelli che gli stanno attorno. Poi la può risolvere da un momento all’altro. In questo momento ci voleva un’iniezione di fiducia, da quando è tornato dalla Coppa d’Africa si è messo subito a disposizione di Calzona ed Osimhen è tornato fondamentale per Kvara e per tutta la squadra.

Il Napoli ora può giocarsela contro chiunque, anche contro il Barcellona la prossima settimana. Io vicino al Sassuolo negli ultimi periodi? L’unica cosa che posso dire è che mi piacerebbe rientrare presto, in questi mesi ho cercato di aggiornarmi e di migliorarmi. Spero prossimamente di poter rientrare. Ho dribblato la domanda? Da giovane facevo il difensore, evidentemente con gli anni sono migliorato (ride ndr)”.