Mondiale per Club, la partecipazione della Juve dipenderà dal Napoli, il comunicato ufficiale della FIFA

Con un post sul suo profilo X, la Fifa ha fatto il punto sulle squadre ancora in corsa per qualificarsi alla prima edizione del Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti nell’estate del 2025, come riportato da Repubblica.

“La Juventus Fc si qualificherà per la Coppa del Mondo per Club Fifa 25 se Napoli e Lazio non riusciranno a progredire in Europa questo mese” si legge nel post della federcalcio mondiale. Che precisa: “Se una o entrambe dovessero avanzare, il posto rimanente, attraverso il percorso di champions o di ranking, rimarrà in sospeso, con l’attenzione rivolta alla fase dei quarti di finale”.

Al torneo parteciperanno 32 squadre, 12 di queste saranno europee. Al momento sono 19 i club già certi del pass, tra questi c’è anche l’Inter. Juventus, Napoli e Lazio le altre italiane in corsa per strappare la qualificazione con la Juve (47) che rischia di pagare l’assenza dalle coppe di questa stagione. A insidiare i bianconeri è soprattutto il Napoli (42), che deve giocare il ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona. Più staccata la Lazio (35), chiamata a eliminare il Bayern e arrivare in fondo alla competizione.