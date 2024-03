Gigi Pavarese sicuro: “Il Napoli si sta ritrovando anche fisicamente, grazie all’importante contributo di Sinatti”

“Calzona dovrà lavorare per limitare le occasioni concesse agli avversari. Motta è il valore aggiunto del Bologna”“Nella partita contro la Juve, così come nell’ultima stagione più in generale, è saltata all’occhio la leggerezza difensiva del Napoli. Calzona dovrà lavorare per provare a limitare le occasioni concesse agli avversari. Per far questo, occorre restituire equilibrio alla squadra, anche se al momento il Napoli ha l’obbligo di risalire in classifica e quindi potrebbe esporsi al rischio di subire gol più facilmente. Il Bologna conta su un allenatore intelligente, carismatico, con idee, con una grande esperienza calcistica. Motta sa adattare il proprio gioco ai giocatori a disposizione, così come i giocatori del Bologna – di grande qualità – sono disponibili a seguirlo nelle sue richieste. Il punto di forza della squadra di Motta è la capacità di non dare grandi punti di riferimento, Zirkzee è il vero regista, dotato di un tocco magico che apre il gioco. Poi il calcio offre sempre possibilità impreviste, ma al momento credo sia difficile che il Napoli possa raggiungere il Bologna. Agli azzurri manca ancora qualcosa, sta pagando ancora un po’ di confusione dovuta ai troppi cambiamenti nella stagione in corso”.

“Calzona ha avuto poco tempo per inculcare il suo calcio, al momento ha lavorato sulla testa dei calciatori facendo loro riacquistare fiducia e senso di responsabilità. Incertezze e confusione hanno portato il Napoli ad una situazione imbarazzante. Champions? Affrontiamo una partita alla volta. Ora c’è il Torino, poi il Barcellona, contro cui il Napoli può e deve superare il turno per garantirsi la partecipazione al mondiale per club del 2025, vero obiettivo del Napoli. Lode a Calzona per quanto fatto fin qui: sarà curioso capire cosa farà il presidente De Laurentiis se il tecnico dovesse centrare l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League e il passaggio del turno contro il Barcellona. Se dovesse riuscirci, Calzona accetterebbe un’eventuale proposta di De Laurentiis. La squadra si sta ritrovando anche fisicamente, grazie all’importante contributo di Sinatti: credo che il permettergli di andar via sia stato – tra gli errori commessi dal patron – quello più grave, insieme all’addio di qualche altro collaboratore di Spalletti”.