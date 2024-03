Napoli, si valutano quattro nomi come futuro DS

Aurelio De Laurentiis starebbe cominciando a progettare il Napoli della prossima stagione, una squadra che avrà il compito di far dimenticare l’annata in corso decisamente deludente rispetto alle aspettative. Per questo il patron azzurro starebbe pensando ad un nuovo DS, quattro sono i nomi nella rosa dei papabili.

Factory della Comunicazione

Secondo quanto rivelato da Calcciomercato.it, Aurelio De Laurentiis starebbe riflettendo in queste ore sul futuro DS del Napoli. Il contratto di Meluso è in scadenza il prossimo 30 giugno ed una sua riconferma non sembra affatto scontata. Secondo le indiscrezioni il Napoli sarebbe sulle tracce del direttore sportivo dell’Atalanta, Tony D’amico, che in due anni in Lombardia ha dimostrato tutte le sue qualità. Per poter arrivare a D’Amico bisognerà però fare i conti con i Percassi, probabilmente contrari ad un suo addio.

Un altro nome che piace ad Aurelio De Laurentiis è quello di Igli Tare, ex DS della Lazio che sembrerebbe l’uomo giusto per superare nel modo migliore l’addio con Victor Osimhen. Anche il nome di Pietro Accardi, attualmente all’Empoli, rientra tra gli obiettivi di De Laurentiis che lo ha sempre stimato e potrebbe farsi nuovamente avanti per cercare di portarlo al Napoli.

Per finire piace anche Giovanni Sartori, il DS più corteggiato d’Italia, attualmente al Bologna. Nonostante sembra profilarsi un addio di Thiago Motta al termine della stagione è molto probabile che Sartori resterà lo stesso al Bologna anche se Aurelio De Laurentiis proverà senza dubbio a portarlo all’ombra del Vesuvio.