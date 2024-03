Kvara cresce e Calzona sembra il vero colpo di mercato last minute!

Una stagione costellata di errori, a cominciare da quelli estivi e che, ovviamente, adesso, si fa fatica a riparare. Eppure, come scrive Il Mattino “l’ultima mossa di De Laurentiis in questi mesi di confusione ed errori è stata quella azzeccata. Tale si sta confermando l’assunzione di Calzona“. Vittoria al Maradona, ieri sera, e precedentemente quella a Reggio Emilia. “Il Napoli – ordinato e determinato – ha attaccato con convinzione, correndo anche dei rischi, perché prima del vantaggio di Kvara i bianconeri avevano sfiorato il gol e colpito anche un palo. Al di là di gioco e condizione, la squadra doveva fare un salto caratteriale. Buon segnale in vista dei quattro scontri diretti per il posto in Europa previsti al Maradona e anche per la partita di ritorno contro il Barcellona, uno dei club interessati a Kvara. Il georgiano è sempre più in crescita: il gol alla Juve, dopo la doppietta al Sassuolo, gli daranno ulteriori stimoli per questo finale, dopo mesi complicati. Dopo il gol con gli indici ha indicato il terreno, come se volesse dire: ragazzi, è qui il mio posto. Il futuro di questo campione preso dall’ex ds Giuntoli a 10 milioni – quello di ieri sera sarà stato l’unico momento in cui avrà rimpianto l’affare nella primavera 2022 – è uno dei nodi per il futuro. Kvaratskhelia senior ha fatto capire che il figlio è intenzionato a restare. Il legame con la città è profondo, quello con De Laurentiis è corretto, tant’è che il presidente ha dichiarato di essere da tempo disponibile a sedersi con il rappresentante del georgiano per discutere il rinnovo. Ogni cosa avrà il suo tempo perché adesso quello che conta è risalire la corrente.”

Factory della Comunicazione