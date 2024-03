Papà Kvara sicuro: “Kvicha resterà in azzurro”

Tutti i tifosi del Napoli contano su di lui e sulle sue giocate, fra assist e gol, per la risalita della classifica, e Kvaratskhelia lo sa bene, come lo sa il suo papà, Badri che ai microfoni di Radio Tv Serie A con RDS, ha chiarito che suo figlio vuole restare in azzurro, come riporta il Corriere dello Sport. “«Io rispetterò ogni sua decisione Secondo me sceglierà di vestire ancora la maglia del Napoli» Papà Kvara «Resterà in azzuro» Badri Kvaratskhelia parla del futuro del figlio

«Grazie all’Italia per averlo accolto come persona e calciatore »

Il primo Kvara non si scorda mai, potere (ovviamente) dello scudetto; ma il secondo, quello che se ne sta rinchiuso dentro i propri pensieri e insegue l’allegria perduta non è poi da buttar via: sono otto gol e sei assist, sempre parecchi in meno rispetto all’anno scorso, ma comunque in linea per avvicinare se stesso e il Napoli a quel sogno contemporaneo che si chiama Europa.

Kvara si è rimesso in pace con se stesso, a Reggio Emilia, terra che l’ispira, ha ricominciato a saltare gli avversari, ad essere libero in testa, a puntare verso l’area, il suo orizzonte, a giocare come gli piace, talvolta senza schemi o altrimenti dentro quei codici necessari per esaltarlo: la Juventus è il bivio in cui non è concessa altra scelta che quella giusta, una finta, un dribbling e poi il Napoli potrà – forse, chissà – ricominciare a pensare che esiste ancora una vita luminosa. E che è rinata una stella”.