Napoli-Juventus, fra dj set De Luca e apertura straordinaria della metro

Il Napoli e la Juve saranno una di fronte all’altra stasera al Maradona per la ventisettesima giornata di campionato di Serie A. Oltre all’occasione per gli azzurri di risalire la china, sarà come sempre una delle partite più sentite, ed un momento di divertimento, stasera con una dj d’eccezione, napoletana tra l’altro, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il dj set del prepartita, dalle ore 20, sarà affidato a Deborah De Luca, dj e producer napoletana di fama mondiale da 2,7 milioni di followers su Instagram e puntualmente da sold out in ogni club o festival in cui si esibisca.

Come ad ogni partita serale, la linea 2 della metro avrà corse speciali oltre l’orario abituale per consentire ai tifosi di rientrare a casa. Un pienone che il Napoli spera di avere anche venerdì sera, quando al Maradona arriverà il Torino di Juric. I biglietti sono già in vendita e per invogliare i più giovani il Napoli ha confermato la promozione del ridotto per gli Under 30″.