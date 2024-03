Mercato Napoli, si cercano i sostituti di Osimhen e Zielinski

Mancano ancora diversi mesi alla riapertura della campagna acquisti e cessioni, ma i vari club stanno già programmando la loro strategia in vista del futuro. Ecco quanto scrive Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com: “Il Napoli si gode un Osimhen tornato veramente a grandi livelli. La tripletta realizzata al Sassuolo è solo un’ulteriore conferma di quanto sia mancato alla squadra nel periodo in cui è stato impegnato in Coppa d’Africa. L’attaccante nigeriano resta un valore aggiunto per cercare di agguantare la zona Champions. Poi una volta finita la stagione si parlerà inevitabilmente di futuro”.

“Il club azzurro non intende farsi trovare impreparato e per questo sta riflettendo su chi potrebbe essere eventualmente il sostituto. Un nome che sta tornando alla ribalta è quello di Jonathan David del Lille. Dopo la splendida stagione appena passata, la punta canadese a inizio stagione ha avuto qualche difficoltà. Anche se finora In 24 presenze in Ligue 1 ha realizzato comunque 12 reti. Le sue qualità non si discutono. Il Napoli è alla finestra ma pronto ad alzare il pressing”.

“Il club azzurro sta facendo le sue valutazioni anche per quanto riguarda il post Zielinski, che a partire dalla stagione 2024/2025 vestirà la maglia dell’Inter. È evidente che non sarà semplice trovare un giocatore con queste caratteristiche ma il giro d’orizzonte è già iniziato. Un profilo monitorato è Sebastian Szymański (classe 1999) del Fenerbahçe. Trequartista ma con una fase realizzativa da centravanti: per lui finora nove reti e altrettanti assist in Süper Lig. Una dote dimostrata già l’anno scorso quando vestiva la maglia del Feyenoord. Insomma un’opzione da non trascurare”, ha aggiunto Niccolò Ceccarini.