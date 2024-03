Ghoulam cuore azzurro: “Napoli avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Kalidou? Un fratello per me”

L’ex terzino del Napoli, Faouzi Ghoulam, oggi all’Hatayspor, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, nel giorno della grande sfida fra Napoli e Juventus.

Factory della Comunicazione

Al Napoli manca un Comandante come Koulibaly…

«Kalidou per me è un fratello. Abbiamo condiviso tempo, gioie e difficoltà. Siamo legatissimi e abbiamo tanti progetti insieme. Persone del suo spessore non se ne trovano in giro: grande uomo, calciatore fortissimo».

Hamsik è stato vicino al ritorno: lei, in futuro, tornerebbe a lavorare a Napoli?