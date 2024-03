CdS Campania – “OSIMHEN SPAVENTA LA JUVE”. Il suo ruolino di marcia per la Champions

Dalla Juve al Lecce: con 36 punti a disposizione gli azzurri vogliono provare a raggiungere l’ultimo obiettivo stagionale la missione del napoli Dodici partite per arrivare alla nuova Champions: Calzona cerca di raddoppiare il bottino dell’andata.

Al Napoli non è rigorosamente vietato fare calcoli e la somma che può aiutare a colmare le differenze, in queste dodici partite che l’aspettano, si chiama Victor Osimhen, cinque gol negli ultimi 238′ uno ogni 48′, il perfetto seduttore della fantasia più surreale, che invoca e (forse) pretende, sperando che bastino, almeno ventisette punti. E non ci saranno distinguo in cui distrarsi, in questi tre mesi da vivere come se non ci fosse un domani ma nell’abbraccio confortevole, per sette volte sette, di un «Maradona» che torna ad essere un fattore o almeno ci prova per lanciare Calzona tra i santi patroni del football moderno, perché – succedesse – si sarebbe in prossimità del miracolo. «Siamo in debito con i nostri tifosi, che a Reggio Emilia sono venuti come se fossimo primi in classifica». E sono tornati (quasi) con i piedi sulla luna, consapevoli però di dover aspettare ancora un po’, almeno stasera, che vale doppia.

Fonte: CdS