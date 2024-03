Calzona in conferenza: “Occorre rendere meno sterile il possesso palla; Osi e Kavra fortissimi”

Nessun tesserato del Napoli ha parlato ai microfoni delle televisioni a fine gara, mentre mister Francesco Calzona, allenatore degli azzurri, ha commentato il match in conferenza: “Sono felicissimo per la vittoria. C’è ancora tanto da fare. Vincendo questa partita, la squadra ha dato un segnale che vuole raggiungere posizioni importanti. I ragazzi vengono a Castel Volturno con la voglia di stare insieme. Il percorso è lungo, c’è voglia di migliorare e vincere: Kvara e Osimhen sono due giocatori fortissimi, hanno attraversato momenti di difficoltà. Vorrei parlare anche degli altri. Dobbiamo migliorare il possesso palla, che è un po’ troppo sterile. Tutti erano pronti a entrare. Ho visto segnali importanti, si parte da qui. In 10 giorni non si fanno miracoli, chiedo velocità di apprendimento, per natura non sono mai contento. Ho pensato agli errori fatti. Rrahmani ha avuto un indurimento dell’adduttore. Ha chiesto il cambio, poteva rischiare di farsi male di piu’, lo valuteremo. Servirebbe tempo, ma non ce l’abbiamo. Memorizziamo le nozioni. Siamo rientrati in gioco. Poi c’e’ il Barcellona, non dimenticherei la partita col Torino. Io non ho fatto niente di particolare, gli ho detto di giocare tranquilli, gli ho detto di applicarsi in allenamento, ho parlato poco, dopo le vicissitudini dei mesi scorsi non occorreva dire tanto. Chiedo ai ragazzi di non buttare via la palla. La Juve è una squadra forte, con giovani interessanti, sono forti, non era facile, ce la aspettavamo una partita dura. Dobbiamo essere contenti di esserne venuti a capo”.

