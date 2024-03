Salvione: “Conferenze? Credo si dovrebbero introdurre obblighi per i club”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello sport online. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Come giudica la scelta del Napoli di non proseguire con le conferenze stampa prepartita, con ancora tredici gare da disputare? “Ogni società fa la sua scelta. Andare a giudicare è complicato. Onestamente, però, sono dell’idea che chi, come il presidente De Laurentiis, è sempre attento a quello che viene stabilito dai regolamenti, debba poter valutare opzioni diverse. Credo che sia giusto, da parte dei broadcaster, introdurre anche degli obblighi per i club. Se la Uefa ti dà tanti soldi per partecipare alle sue competizioni ma, in cambio, impone che si rispettino determinati appuntamenti, come le conferenze, allora un simile obbligo da parte della Lega potrebbe essere un passo in avanti. Il club riceve dalla Lega un compenso per la partecipazione al campionato e, dunque, deve poter rispettare degli obblighi, anche verso i tifosi. Si deve garantire una trasparenza e una credibilità al prodotto anche attraverso le parole dette ai supporter”

Che Juventus si aspetta contro il Napoli? “La Juventus recupererà Danilo e Chiesa. È una squadra che, quest’anno, sta facendo molto bene, affidandosi a calciatori che stanno garantendo ottime prestazioni, come Yildiz e Cambiaso. È stata una Juve protagonista fino a qualche settimana fa, potendo contendere lo scudetto con l’Inter. Pur avendo ridimensionato i propri obiettivi nelle ultime gare, resta una squadra che può impensierire gli azzurri”

SI parla di un possibile ricorso del Napoli per la partecipazione al Mondiale del club. Cosa ne pensa? “C’è una valutazione in corso. Non c’è fretta, parliamo di una competizione che si svolgerà il prossimo anno. I commenti, però, li lasciamo a chi si sente in grado di giudicare, già da ora, le ipotesi di uno studio legale. Per adesso, dunque, ci limitiamo alla cronaca”

Factory della Comunicazione