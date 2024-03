Per Di Bello nuovo stop in vista dopo le polemiche in Lazio-Milan

Si profila un nuovo stop forzato per Marco Di Bello dopo le polemiche a margine di Lazio-Milan di ieri. Secondo TMW – che riprende la versione online de La Gazzetta dello Sport – l’arbitro brindisino riceverà un mese di stop dai vertici dell’AIA e dal designatore Gianluca Rocchi.

L’unica scelta ritenuta positiva nella sfida dell’Olimpico resta quella relativa al contatto Maignan-Castellanos, non tale da portare al rigore per i biancocelesti. Un autentico flop le altre decisioni. Più di tutto, a Rocchi non sarebbe piaciuto il rosso sventolato a Guendouzi per un presunto fallo di reazione su Pulisic, che anche il VAR avrebbe potuto e dovuto rivedere. Bocciata quindi la direzione di una partita innervosita anche per le scelte, o le mancate scelte come quando non ha fermato il gioco con Castellanos a terra portando alla successiva espulsione di Pellegrini.

Factory della Comunicazione

Nel corso di questa stagione, l’arbitro brindisino venne già fermato per trentasei giorni dopo la seconda giornata di Serie A, quando non giudicò da rigore l’intervento di Iling su Ndoye nel corso di Juventus-Bologna. La gara si giocò il 27 agosto, Di Bello tornò ad arbitrare il 2 ottobre in Fiorentina-Cagliari.