Nicolas Higuain lancia la sfida: “Tra Osi e Vlahovic scelgo Dusan. Su De Laurentiis”

Napoli-Juventus riporta alla mente non solo grandi sfide ma anche grandi nomi: il più famoso degli ultimi 10 anni è sicuramente quello di Gonzalo Higuain, autore di 36 reti nella sua ultima stagione con i partenopei prima del trasferimento ai bianconeri. Il fratello-agente Nicolas ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando di entrambe le squadre: per lui la Juventus, con Giuntoli e Allegri, potrà tornare a competere seriamente per il campionato dalla prossima stagione, migliorando ulteriormente e potendo contare sulla crescita di Vlahovic, ma sarà fondamentale ritrovare psicologicamente Chiesa. Higuain ha anche detto la sua sul confronto tra Vlahovic e Osimhen: “Due ottimi attaccanti col fiuto del gol nel dna. Osimhen è più freddo mentre Vlahovic è più tecnico e gioca più per la squadra. Io preferisco giocatori come Dusan e Lautaro“. Non poteva mancare, infine, una frecciata al presidente De Laurentiis: “Dopo il tricolore l’ambiente ha dovuto fare i conti con una persona che si crede più importante della stessa società: non è possibile che la squadra scudettata cambi tecnico tre volte in una stagione. Ho rispetto per i tifosi ma non posso dire lo stesso per il presidente che ha fatto mille promesse senza mai mantenerle“.

Fonte: Gazzetta dello Sport