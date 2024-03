“Napoli-Juventus occasione giusta per il rilancio”

L’ex attaccante italiano di Napoli e Juve Michele Padovano ha rilasciato un’intervista a Il Mattino sul match tra le sue due ex squadre e sul possibile trampolino di rilancio:

«Due squadre con i cerotti, diciamo così. Sono rimasto colpito dal campionato del Napoli. In tanti anni non avevo mai assistito a un calo simile della squadra campione d’Italia. Ricordo la scorsa stagione, quando non vedevo l’ora di accendere la tv per ammirare il Napoli di Spalletti, bello in campionato e ancor più bello in Europa. De Laurentiis si è assunto le proprie responsabilità e si metterà nelle mani giuste perché il Napoli è forte».

E la Juve?

«La ritenevo favorita per lo scudetto: senza le coppe, meno impegni e quindi meno infortuni. Invece lo scontro diretto contro l’Inter ha fatto capire che la squadra ancora non è pronta e Giuntoli dovrà fare qualcosa in più. Per Napoli e Juve questa partita è l’occasione giusta per il rilancio».

Nel futuro di Padovano, dopo la gloria calcistica e i tormenti giudiziari, cosa c’è?