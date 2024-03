“Ecco cosa farei in futuro con Calzona”

Ormai ci siamo, domani alle 20:45 andrà in scena la partita tra il Napoli di Calzona e la Juventus di Allegri. Emanuele Calaiò, ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Siena, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli durante il format in onda ogni venerdì su Sportitalia.

Kvaratskhelia è in ripresa a Reggio Emilia?

“Un Kvara ritrovato, a cui Calzona ha dato un segnale sostituendolo per due partite. Quanto è importante un allenatore per migliorare le caratteristiche di un giocatore? Abbiamo finalmente rivisto un Kvaratskhelia ed un Osimhen in grande forma, e che potranno esprimersi al meglio anche contro i bianconeri, nel prossimo turno”

La vittoria degli azzurri a Reggio Emilia l’ha convinta?

“Penso sia stata una vittoria fondamentale, soprattutto per la testa. È un successo che ti dà fiducia per affrontare al meglio le gare successive. Finalmente si è vista una squadra col giusto atteggiamento, con la mentalità e con la coesione di un gruppo in cui è tornato il sorriso. Calzona è arrivato da poco, ma sta svolgendo un ottimo lavoro. È stato un Napoli che a sprazzi mi ha ricordato la squadra dello scorso anno. Tuttavia, è giusto l’entusiasmo, ma serve equilibrio. Ciò detto, penso che Calzona sia l’allenatore perfetto per questo Napoli. Potrebbe proseguire il percorso intrapreso con Sarri e Spalletti. Se De Laurentiis volesse confermarlo, però, Calzona dovrebbe dimettersi dall’incarico della nazionale. Non escludo che il tecnico azzurro possa avallare questa ipotesi. Sarebbe una grande opportunità”.