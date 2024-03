De Laurentiis senza freni sulla questione Mondiale per club

De Laurentiis non ha particolare simpatia per la Juventus e non perde occasione per farglielo sapere. Dalle scaramucce di mercato alle questioni di campo stavolta però si rischia di passare alle vie legali e la causa è il Mondiale per Club, competizione che si svolgerà nell’estate 2025: 32 squadre partecipanti di cui 12 provenienti dall’Europa. L’Italia avrà due posti, uno è già dell’Inter, l’altro se lo contendono Juventus, Napoli e Lazio ma i biancocelesti sono quelli con meno possibilità. Per De Laurentiis il club della famiglia Agnelli non dovrebbe poter partecipare: «La Juve è stata punita dalla Uefa che quest’anno l’ha estromessa dalle coppe europee. Io, se dovessi battere il Barcellona e successivamente fare un pareggio e una vittoria nei quarti ci andrei di diritto, ma di diritto dovrei andarci comunque perché se la Juve è stata eliminata dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per Club».

A ogni modo, il Napoli resta padrone del proprio destino in tal senso: se accumulerà i cinque punti necessari per raggiungere la Juventus, vien da sé che tutta questa preparazione ad un ipotetico contenzioso sarà inutile. Affinché la squadra allenata da Francesco Calzona possa spuntarla sui rivali, dovrebbe almeno qualificarsi con una vittoria sul Barcellona e uscire imbattuta dal doppio confronto successivo nei quarti di finale di Champions League. Come riportato dalla Gazzetta, in caso di punteggio uguale nel ranking appositamente predisposto, infatti, la discriminante è il miglior risultato ottenuto in una singola edizione delle ultime quattro, periodo in cui la Juventus non è mai andata oltre gli ottavi.