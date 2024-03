Cerchione: “Ho fiducia in Calzona, meno nei giocatori. Con Osimhen è un altro Napoli”

Il giornalista Luca Cerchione, opinionista di “Tutti al Var“, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format in onda ogni venerdì su Sportitalia:

Factory della Comunicazione

Come cambia il Napoli con o senza Victor Osimhen?

“Il Napoli, con Osimhen, è un’altra squadra. Sicuramente un Napoli più vicino a quello della passata stagione. Nelle undici gare in cui è mancato Osimhen, con sole quattro vittorie, il Napoli ha vantato una media di reti per partita pari a 1,09 ed una media punti di 1,45. Con il nigeriano, invece, la media punti, seppur bassa, si alza a 1,6 mentre la media gol diviene pari a 1,86. Con la presenza del suo nove, gli azzurri hanno vinto sette gare”.

La vittoria di Reggio Emilia può essere uno slancio per il Napoli?

“Non sono fiducioso sulla permanenza di Calzona. L’allenatore azzurro si è guadagnato una storica qualificazione all’Europeo sul campo. Se De Laurentiis accetta di farlo venire dopo l’Europeo, magari con un primo ritiro a Dimaro già fatto, sarà un conto. Non credo, invece, che possa lasciare a ridosso dell’Europeo. Ciò detto, ho fiducia in Calzona e in Sinatti, così come avevo fiducia in Mazzarri e Garcia. Chi non mi sta ispirando fiducia sono questi ragazzi. Gli stessi ragazzi che corsero ad abbracciare Mazzarri dopo la vittoria di Bergamo e che, poi, non hanno mostrato coesione. Quella di Reggio Emilia, dunque, è una vittoria roboante, che lascia ben sperare. Tuttavia, è solo un indizio. Prima di avere una prova, ne servono altri due”.

Il Napoli paga anche le scelte estive della dirigenza?

“Calzona è stato l’ultimo allenatore, in questa stagione, a decretare il fallimento del mercato estivo. Cajuste, infatti, gioca, ma non è ancora all’altezza. Natan non sta giocando per scelta tecnica. Di Lindstrom, inoltre, si sta ancora cercando di capire quale sia la migliore collocazione. Ipotizzo che, tra questi tre, l’unico che darà qualcosa in più il prossimo anno sarà proprio il danese. Per il Napoli, dunque, sarà fondamentale programmare la prossima stagione già da ora, senza ripetere gli errori commessi, in particolare con Kim. Anche perché, il prossimo anno, la squadra sarà priva anche di Osimhen”.