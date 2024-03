Allegri: “A Napoli gara difficilissima, Danilo e Chiesa a disposizione”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Napoli, in programma domani alle 20.45 al Maradona.

Quanto è importante questa partita?

“È una partita sicuramente molto difficile, per il valore tecnico del Napoli è anomalo vederlo in quella posizione. Da loro le partite non finiscono mai e servirà una grande prestazione per vincere”.

Come sta Chiesa?

“Federico ha fatto un giorno di differenziato e domani sarà a disposizione. Anche Danilo ci sarà anche se ha fatto solo un allenamento. Kean sicuramente ci sarà la prossima settimana, McKennie dovrebbe esserci la prossima settimana. Rabiot vediamo il piede come reagisce, Perin dovrebbe rientrare alla prossima”.

Danilo può giocare a centrocampo?

“No, perché abbiamo tanti centrocampisti a disposizione, come Alcaraz, Miretti, Nonge. Danilo ha fatto solo un allenamento. Non ha senso rischiare chi è fermo da quindici giorni. domani inizia il periodo difficile, abbiamo tanti scontri diretti e il periodo più bello con le semifinali di Coppa e non abbiamo ancora i punti per la Champions”.

La vittoria contro il Frosinone può rappresentare una svolta?

“È stato un periodo difficile, non è stato un bel febbraio per noi, abbiamo vinto solo col Frosinone. Domani inizia marzo e speriamo sia migliore, col Frosinone è stata una partita difficile, due gol evitabili, ma questa è una cosa da mettere a posto come squadra, bisogna fare meglio come squadra se no da Napoli veniamo via con le ossa rotte”.

È disposto a spalmarsi l’ingaggio?

“Non abbiamo parlato di futuro con la società, questo deve essere chiaro a tutto. Ho un anno di contratto e abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere. Quando i dirigenti avranno deciso quale sarà il futuro della Juventus me lo faranno sapere”.

Un commento sulle parole di De Laurentiis?

“Non commento assolutamente le parole di De Laurentiis. Noi non sappiamo ancora se parteciperemo alla Champions perché dobbiamo arrivare a quota 70 punti, ci mancano 13 punti, mancano 4 vittorie e 1 pari. Non sappiamo se parteciperemo al Mondiale per Club perché dipende dai risultati degli altri”.

Il secondo posto è un vostro obiettivo?