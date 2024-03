Verso Napoli-Juventus, Zielinski dall’inizio a centrocampo?

In attesa di Napoli-Juventus, in programma domenica al Maradona, La Gazzetta dello Sport oggi in edicola prova ad anticipare il match attraverso le probabili formazioni.

La maggiore novità tra le fila azzurre potrebbe essere quella del ritorno dal primo minuto di Piotr Zielinski a centrocampo. Una scommessa, quella di Calzona, in un momento di difficoltà per il polacco e in una gara dall’altissimo peso per il Napoli. Spazio anche a Meret fra i pali.

Nella Juventus, Allegri potrebbe lanciare dal primo minuto Alcaraz (alla prima da titolare) e Cambiaso. In avanti insieme a Vlahovic potrebbe esserci Yildiz: in ogni caso ci sarà da lavorare per Juan Jesus e Rrahmani. Nella Juve occhio a Szczesny – il Napoli ha segnato sei gol nell’ultimo turno -, mentre Gatti potrebbe far

fatica a contenere Osimhen.