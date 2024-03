Report Allenamento: l’infortunio Cajuste e la novità Ngonge

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno per la consueta consueta di lavoro in vista dei prossimi impegni stagionali della formazione partenopea. I calciatori azzurri, sotto lo sguardo vigile di mister Francesco Calzona e di tutto il suo staff tecnico ed atletico, preparano il match contro la Juventus in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 20.45 per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A.

Factory della Comunicazione

Come si apprende dal report ufficiale post-allenamento diramato dalla SSC Napoli attraverso i suoi canali di informazione societari, la squadra, sotto una pioggia costante, ha lavorato sul campo numero 1 dove ha svolto attivazione e torello in avvio. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico tattica.

Qualche novità in arrivo dall’infermeria: Cyril Ngonge, infatti, è tornato a svolgere allenamento personalizzato in campo (fino a ieri ha lavorato unicamente in palestra, n.d.r.). Non si esclude, a questo punto, che il belga possa recuperare per la sfida dell’8 marzo contro il Torino. Terapie, infine, per Jens Cajuste, che ne avrà per circa due settimane dopo il recente infortunio.