“Per il Napoli del futuro vedrei benissimo la figura di Sartori”

Nel corso del suo intervento durante 1 Football Club, Oscar Magoni si è soffermato anche su Atalanta-Bologna, scontro diretto per la Champions che andrà in scena domenica (col Napoli spettatore interessato).

Cosa si aspetta dalla sfida tra Atalanta e Bologna? Chi è la favorita?

“Mi aspetto una partita molto divertente. La filosofia dei due allenatori è di giocare le gare a viso aperto, di portare tanti giocatori in fase offensiva e di non aver paura di rischiare. Sarà una gara emozionante, anche con tanti gol. Sulla favorita, è difficile dirlo. Come ex, d’altronde, non saprei esprimermi. Quelli delle due squadre sono due percorsi diversi, ma molto affascinanti. L’Atalanta si confermano in un’altra grande stagione, mentre i felsinei sono una rivelazione del campionato”.

Chi vedrebbe bene in maglia azzurra tra i calciatori del Bologna?

“Faccio il dirigente e potrei dire che l’acquisto migliore sarebbe scegliere Sartori. Il direttore sportivo del Bologna è stato per anni all’Atalanta, dove ha fatto cose incredibili. Credo sia un dirigente top, senza nulla togliere a chi lavora attualmente al Napoli. Dunque, al Bologna non toglierei nessun giocatore, ma un dirigente. Va ricordato che, anche se la gente va allo stadio per vedere i calciatori, c’è sempre bisogno di qualcuno che li porti al club. È proprio quanto avvenuto con Kvaratskhelia”.