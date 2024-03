Padovano, doppio ex: “Napoli-Juventus è una sfida tra due squadre incerottate”

Michele Padovano, doppio ex di Napoli e Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Spero che la vittoria di ieri possa sbloccare un Napoli che resta una squadra forte. Me lo auguro per i tifosi e per il bene del calcio. Da quando vedo calcio non mi ricordo un’involuzione come quella capitata agli azzurri. L’anno scorso la squadra incantava in Italia e in Europa, quest’anno ha avuto un crollo incredibile. Fossi all’interno della società mi farei delle domande sulle ragioni… Napoli-Juventus è una sfida tra due squadre incerottate. La Juventus, nonostante il secondo posto, per me poteva fare di più perché ha ottimi calciatori. Significa che non è ancora pronta per vincere lo scudetto e per competere in Europa. Spero che entrambe finiscano bene la stagione. Il Napoli può fare ancora qualche pensierino per la qualificazione in Champions solo se Bologna, Roma e Atalanta rallentassero un po’, a patto però che gli azzurri macinino punti e gioco. Osimhen è certamente devastante e importante, però a me piace sempre fare un discorso di squadra: se il collettivo gira a dovere l’attaccante può fare anche di più di quello che sta facendo. Se invece il Napoli tornasse a fare prestazioni solite di questa stagione anche lui non renderebbe. E’ chiaro che la partita vinta col Sassuolo non è molto attendibile perchè il team neroverde quest’anno è poca cosa, aspettiamo le prossime due con Juventus e Torino per capire se il Napoli può tornare ad avere una sua identità con il nuovo allenatore, perché gli azzurri restano una squadra forte. La classifica attuale non rispecchia assolutamente il valore del Napoli, spero per i napoletani che la squadra si qualifichi in Champions, è la dimensione giusta per una piazza e per un club come quello azzurro”

