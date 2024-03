Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

Dopo la roboante vittoria sul campo del Sassuolo, il Napoli cerca continuità contro la Juventus nel posticipo domenicale del Maradona. Come riportato da Tuttomercatoweb, mister Calzona dovrà fare a meno di Ngonge e Cajuste, alle prese ancora con fastidi fisici.

Dovrebbe esserci qualche novità rispetto al turno infrasettimanale, con i rientri dal primo minuto di Juan Jesus e Olivera (in ballottaggio con Mario Rui. Possibile nuova chance dal 1’ per Zielinski, nel 4-3-3 che vedrà Meret tra i pali e difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. In mezzo, come dicevamo, il centrocampista polacco potrebbe affiancarsi a Lobotka e Anguissa, mentre in attacco tutto confermato con Politano, Kvaratskhelia e Osimhen.

La Juventus invece, ha ancora diversi dubbi: Rabiot e McKennie saranno certamente assenti, mentre Chiesa e Danilo sono rientrati in gruppo e saranno a disposizione. Anche Kean prosegue il lavoro con la squadra e Allegri dovrà decidere se convocarlo per il match di domenica. Per quanto riguarda le scelte di formazione in difesa, si dovrebbe andare verso la conferma di Gatti, Bremer e Rugani. A centrocampo i dubbi sono parecchi, visto anche le assenze pesanti. Al momento, Alcaraz e Cambiaso sono i favoriti per sostituire Rabiot e McKennie. In attacco, Vlahovic è inamovibile, al suo fianco, al momento, è favorito Yildiz, ma Chiesa ha smaltito la botta al piede e scalpita per giocare dal primo minuto