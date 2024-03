De Paola: “Dopo il fiasco di Garcia e Mazzarri, Calzona è il miglior istruttore per tornare su certi livelli”

Il giornalista Paolo De Paola ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Se credo più al Napoli in Champions League o in Europa League? Io alla Champions ci credo e non ho mai trovato giuste le critiche a Calzona a scatola chiusa. Ero scettico su di lui ad inizio stagione, ma dopo il fiasco di Garcia e Mazzarri è il miglior istruttore per tornare su certi livelli, perché è un uomo che parla chiaro. Il Napoli è assolutamente in corsa in Champions League e può farcela ad ottenere gli obiettivi che si era fissato. Ha avuto un momento di flessione, come può capitare a tutti, ma adesso può riprendersi e lo ha ribadito contro il Sassuolo. Ciò che lascia perplessi è che l’Inter ha condizioni economiche peggiori, meno floride del Napoli, eppure vince e già programma un futuro, rinnovando a Marotta e non solo. L’Inter sta sanando, mentre il Napoli ha distrutto tutto, il suo ciclo non è proprio nato: il dopo-Spalletti è stato una rottura continua, mentre l’Inter riparte dai rinnovi di Marotta, Inzaghi e Lautaro. A Milano vogliono fondare un ciclo, cosa che non è avvenuta a Napoli: questo è stato l’errore più grave ed evidente. Non si facciano paragoni tra le gare con Cagliari e Sassuolo, perché sulla carta il Sassuolo è più forte ed è il Napoli che sta crescendo di partita in partita. Si stanno riformando le famose ‘catene’, con Politano-Di Lorenzo a destra e Rui-Kvara a sinistra. Manca ancora la velocità, perché il Napoli è lento nella costruzione e cerca la posizione, però lo fa avanzando il baricentro di venti metri. e i risultati si vedono

