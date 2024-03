“A giugno verranno fatte delle valutazioni su Meret”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Emanuele Belardi, dirigente ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Che partita si aspetta tra Napoli e Juventus?

“Napoli-Juventus è sempre una partita sentitissima. Gli azzurri vengono da un momento difficile, anche se, nelle ultime settimane, sembrano in ripresa. Contro il Sassuolo, infatti, i partenopei hanno vinto in maniera importante. La Juventus si è rimessa in carreggiata, vincendo contro il Frosinone. Bisognerà capire se il Napoli saprà dare continuità al recente successo”

Il dualismo Meret-Gollini ha lasciato qualche interrogativo. Crede che Meret sia l’uomo giusto per gli azzurri?

“Quest’anno ha avuto spazio Gollini a causa dell’infortunio del friulano. Ciò detto, Meret ha fatto ottime cose e non va dimenticato sia stato tra i protagonisti dello scudetto. Alex è il titolare, anche se è giusto che in una squadra di vertice ci siano due portieri di livello. È altrettanto vero, però che l’ex Spal non ha mai conquistato la piazza. È un friulano, introverso, sicuramente diverso da un Gollini ben più esuberante, capace di farsi notare”

Alcuni sostengono ci siano responsabilità dell’estremo difensore azzurro anche sulle recenti reti subite dal Napoli.

“A Napoli Meret non è mai stato esaltato troppo. Anche quando ha fatto cose importanti, lo scorso anno. Quando un portiere fa quaranta partite, e ne sbaglia mezza, venendo additato come responsabile, si comprende come la scintilla non sia mai scattata. Ci sono stati portieri di gran lunga inferiori a Meret, in azzurro, che invece sono stati esaltati. Credo che verrà fatta una riflessione dall’entourage del ragazzo. Si valuterà se restare in una piazza dove il portiere rischia sempre di essere sulla graticola o di cambiare aria”.