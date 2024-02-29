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Ufficiale, Serie B – Gli arbitri designati per la 28° di campionato

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 28ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma domenica 3 marzo.

 

Factory della Comunicazione

SUDTIROL – LECCO      Sabato 02/03 h. 14.00

SANTORO

CAPALDO – CATALLO

IV:      ANDENG

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:        DI MARTINO

 

TERNANA – PARMA     Sabato 02/03 h. 14.00

COLLU

SCARPA – SEVERINO

IV:      GIACCAGLIA

VAR:     VALERI

AVAR:       TREMOLADA

 

BRESCIA – PALERMO    Sabato 02/03 h. 14.00

RUTELLA

CECCON – RICCI

IV:       GAUZOLINO

VAR:      MARINI

AVAR:       MERAVIGLIA

 

ASCOLI – REGGIANA    h. 16.15

GUALTIERI

BOTTEGONI – MINIUTTI

IV:     LEONE

VAR:     MIELE

AVAR:     PEZZUTO

 

BARI – SPEZIA    h. 16.15

MONALDI

DI GIACINTO – CORTESE

IV:      CREZZINI

VAR:     DIONISI

AVAR:     LONGO S.

 

CITTADELLA – PISA      h. 16.15

GHERSINI

GALETTO – CAVALLINA

IV:     LUONGO

VAR:     NASCA

AVAR:     MAGGIONI

 

COMO – VENEZIA    h. 16.15

ZUFFERLI

BERTI – D’ASCANIO

IV:     PERRI

VAR:     MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:     DI VUOLO (ON-SITE STADIO GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

 

COSENZA – CATANZARO    h. 16.15

FABBRI

CIPRESSA – BAHRI

IV:     MASTRODOMENICO

VAR:      GARIGLIO (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:       PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

 

FERALPISALO’ – SAMPDORIA     h. 16.15

COSSO

LOMBARDO – NIEDDA

IV:       GASPEROTTI

VAR:      AURELIANO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR:      PAGANESSI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

 

MODENA – CREMONESE    h. 18.30

MARCENARO

LIBERTI – PAGLIARDINI

IV:     BOZZETTO

VAR:     DI MARTINO

AVAR:      MUTO

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