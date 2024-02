Politano, ad un passo da un suo record in Serie A, soddisfatto: “La vittoria ci mancava, abbiamo dimostrato di essere una squadra forte”

Sono suoi gli assist per i gol del pareggio e del sorpasso al Sassuolo ieri sera al Mapei Stadium, e Matteo Politano si dice felice e soddisfatto per la straripante vittoria, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Matteo Politano l’ha fatto ancora: un assist a Osimhen, poi un altro e sono due. Il pareggio e il sorpasso. E 5 ricami in totale per i gol dei compagni: eguagliato Di Lorenzo in cima alla classifica stagionale di squadra. E ora è a un passo dal suo record assoluto in Serie A (6, nei campionati 2016-17 e 2018-19). La cosa fondamentale, però, è un ’ altra: la vittoria straripante del Napoli. Riscattato personalmente l ’ errore di Cagliari e insieme con i compagni il finale tremendo che domenica è costato la vittoria. «Sapevamo che era fondamentale questa partita con il Sassuolo: la vittoria ci mancava, abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Peccato per i punti persi per strada finora, però c ’ è tempo per recuperare». La rincorsa europea, verso la zona coppe: un ’ impresa, certo, ma almeno il Napoli è ripartito. E lo ha fatto con 6 gol. E un tris di Osimhen: «Victor è eccezionale, ci è mancato tantissimo. Con un Osi così tutto è più semplice». L ’ arrivo di Calzona in panchina comincia a produrre i primi frutti: «Serviva proprio una partita così. Tra l ’ altro è importante anche dal punto di vista mentale per rimanere concentrati. Abbiamo la consapevoleza di essere forti, infatti siamo scesi in campo sereni e tranquilli. Direi che avevamo smarrito un po ’ l ’ autostima». Già. «È un anno difficile, Calzona è il terzo allenatore, ma è la scelta migliore perché conosceva già l ’ ambiente. Ha fatto vedere subito qual è il suo stile di gioco»”.

