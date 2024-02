Napoli Juventus, il parere dei bookmakers sulla partita del Maradona

Il campionato di Serie A continua il suo cammino, con il prossimo weekend che vedrà andare in scena la 27esima giornata. Questo turno, in particolar modo, è caratterizzato da un big match da non perdere assolutamente, ovvero Napoli Juventus. Mai come questa stagione, la partita assume una importanza storica, in quanto i partenopei hanno bisogno di rialzarsi dopo un’annata disastrosa che ha portato a due esoneri (Garcia e Mazzarri), mentre i bianconeri devono mantenere la scia dell’Inter e allo stesso tempo tenere lontano dal secondo posto il Milan di Pioli.

Factory della Comunicazione

Ma secondo i bookmakers come andrà a finire la partita del Maradona? Il Napoli riuscirà a superare lo scoglio Juventus e riprendere fiducia nei propri mezzi? Sarà il campo a dirlo, ma nel frattempo guardiamo i pronostici!

Napoli Juventus, partenopei partono favoriti, ma occhio alla Vecchia Signora

Per molti tifosi è la partita dell’anno, quella in cui poter avere la meglio sopra gli storici rivali e cercare un po’ di gloria, specialmente dopo una stagione deludente: Napoli Juventus è uno degli eventi sportivi più importanti al momento, ricco di adrenalina e grinta. Non a caso i bookmakers danno molta importanza alla sfida, dicendo la loro opinione su chi sarà a portarsi i tre punti a casa. Gli esperti delle scommesse sono presi molto sul serio dagli utenti, in quanto affidabili e sicuri, come si legge anche nelle Netbet recensioni. Per questo motivo i tifosi si affidano a tali piattaforme per stilare il proprio pronostico.

Andando più nello specifico della partita, Napoli Juventus di domenica 3 marzo è sicuramente condizionata dal momento che stanno vivendo le due squadre. Il Napoli di Calzona (insediatosi la scorsa settimana a Castel Volturno) ha bisogno di collezionare moltissimi risultati positivi se vuole ambire ad un posto in Europa, specialmente alla luce delle ultime prestazioni che non sono state esaltanti, come visto contro il Cagliari nello scorso turno.

La Juventus di Allegri, invece, dopo aver insidiato l’Inter per la corsa allo Scudetto, ha avuto una serie di intoppi sul proprio cammino, favorendo l’allungo della squadra di Inzaghi. Dopo dei risultati inaspettati, i bianconeri rivogliono continuare a vincere, ma nella sfida di Napoli mancheranno tre elementi fondamentali dello scacchiere del tecnico livornese: Rabiot, McKennie e Danilo.

Per questo motivo, i bookmakers vedono favorito il Napoli. Complice l’arrivo del nuovo tecnico, la voglia di dimostrare le proprie capacità, i siti di scommesse propongono una quota pari a 2.50 in media. La Vecchia Signora, invece, possiede una quota leggermente più alta, 3.00 di media, ma nel corso di questi giorni può alzarsi o abbassarsi, in base alle notizie che usciranno.

Dove vedere Napoli Juventus: orari e info utili

Napoli Juventus, come detto in precedenza, si giocherà domenica 3 marzo alle 20:45, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ma dove verrà trasmessa? La partita è in esclusiva su DAZN, quindi gli abbonati potranno vederla sia in tv sul canale dedicato, sia in streaming su app o pc.

La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Napoli e Juventus si sono già affrontate 181 volte, considerando tutte le competizioni. Questo il bilancio:

46 vittorie Napoli

50 pareggi

85 vittorie Juventus

L’ultimo Napoli Juventus giocato è finito con il clamoroso 5-1 per i partenopei, che li ha poi lanciati verso la vittoria dello Scudetto.