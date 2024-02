Kvara, libero di inventare, torna a dipingere: 8 in campionato

Gioca libero, Kvara. Forse anche di testa. E, in coppia con Osi ritrova assist e gol. Scrive Il Corriere dello Sport: “Il Sassuolo sorride anche a Khvicha Kvaratskhelia, la squadra contro la quale il georgiano ha preso parte a più reti in carriera in Serie A: quattro sue con quattro assist per un totale di otto. Kvara, in campo fino al novantesimo, torna a dipingere e fa otto in campionato. Ha tutto il tempo per superare i dodici gol dello scorso anno all’esordio in Italia. A Reggio Emilia, scortato da Traore e Mario Rui a sinistra, gioca sul velluto nonostante la pioggia. Ci prova subito, ci riprova, aspetta il suo momento e dopo un tempo ad accompagnare, il primo, eccolo esplodere: assist per Osimhen su invito del Sassuolo, poi la doppietta personale, due gol “alla Kvara”, col destro e col sinistro, con rabbia e delicatezza, pattinando sul prato come fece un anno fa sempre al Mapei l’MVP dell’ultima Serie A. Perché c’è stato un tempo in cui Osi e Kvara sono stati giganti tra i grandi. Era ieri.”

Factory della Comunicazione