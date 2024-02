Ieri il Napoli ha battuto il Sassuolo di Bigica per 1-6 nel recupero infrasettimanale di campionato. Il Corriere dello Sport sottolinea i numeri della gara: “Il Napoli non segnava almeno sei gol in una singola partita dal 4 ottobre 2022 contro l’Ajax in Champions (successo esterno per 6-1 anche in quel caso).

Factory della Comunicazione

Terzo uomo

Victor Osimhen è solo il 3º giocatore nella storia del Napoli ad andare in doppia cifra di gol in quattro stagioni di fila in Serie A, dopo Maradona (tra il 1984/85 e il 1987/88) e Sallustro (tra il 1929/30 e il 1932/33).

Ossessione

Victor Osimhen ha segnato nove gol in sei presenze contro il Sassuolo in Serie A (due triplette, le uniche in carriera).

Il tris

Kvaratskhelia ha preso parte ad almeno tre reti in un singolo match di Serie A per la prima volta dal 13 gennaio 2023 contro la Juventus (411 giorni fa).

Assistman

Nessun giocatore del Napoli ha servito più assist di Matteo Politano in questa Serie A: 5, al pari di Di Lorenzo”.